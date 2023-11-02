İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2023 Perşembe / 19 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen'deki Husiler: Çok sayıda İHA'yı İsrail yönüne fırlattık
Dünya

Yemen'deki Husiler: Çok sayıda İHA'yı İsrail yönüne fırlattık

Yemen'deki Husiler, çok sayıda insansız hava aracını (İHA) İsrail içlerindeki birçok hedefe doğru fırlattıklarını duyurdu.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 03:06 - Güncelleme:
Yemen'deki Husiler: Çok sayıda İHA'yı İsrail yönüne fırlattık
ABONE OL

Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X platformundan yaptığı yazılı açıklamada, "(Husilere bağlı) Yemen Silahlı Kuvvetleri, birkaç saat önce çok sayıda İHA'yı işgal altındaki Filistin'de bulunan siyonist varlığın içlerindeki birçok hedefe fırlattı ve hedeflerine ulaştı." açıklamasında bulundu.

Gazze'de İsrail saldırıları durana dek askeri operasyonlarının süreceğini belirten Seri, saldırıyı zulüm altındaki Filistin halkının zaferi, Yemen halkı ve ümmetin tüm halklarının istekleri ve çağrılarına icabet için yaptıklarını vurguladı.

İsrail ordusundan, bölgenin savunmasının güçlendirilmesi amacıyla Kızıldeniz'de savaş gemilerinin konuşlandırıldığı belirtilirken, Husilerin açıklamasına dair henüz yorum yapılmadı.

İsrail ordusu, salı günü "Yemen'den olduğu düşünülen bir başka tehdit bertaraf edildi." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.