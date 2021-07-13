Yemen'deki Husiler, El-Bayda ilinde geniş bölgeleri ele geçirdiklerini açıkladı

AA 13 Temmuz 2021 Salı 19:49 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 19:49

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, Husilere ait "El-Mesira" televizyonuna yaptığı açıklamada, hükümet güçlerine çok sayıda kayıplar verdirdiklerini ve büyük miktarlarda silah ve teçhizat ele geçirdiklerini belirtti.

Seri, 72 saat süren operasyonda El-Beyda iline bağlı Es-Savmea ve Ez-Zahir ilçelerinde geniş bölgeleri ele geçirdiklerini dile getirdi.

Hükümet güçlerinden ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Hükümet güçleri, 2 Temmuz'da Beyda ilini Husilerden almak için "Parlayan Yıldız" (En-Necm es-Sakıb) adıyla geniş çaplı bir operasyon başlattıklarını, Es-Savmea ve Ez-Zahir ilçelerini Husilerden aldıklarını açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.