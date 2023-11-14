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Dünya

Yemen'deki Husiler, İsrail'i hedef aldı! İHA ve balistik füzelerle saldırı

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, dün insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle İsrail'e yönelik saldırılar düzenlediklerini ve bu saldırıları sürdüreceklerini söyledi.

AA14 Kasım 2023 Salı 19:40 - Güncelleme:
Yemen'deki Husiler, İsrail'i hedef aldı! İHA ve balistik füzelerle saldırı
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Husilere ait "Al Masirah" televizyon kanalına konuşan Husi, "Füze ve İHA birimlerindeki güçlerimiz, düşman İsrail'e karşı saldırılar düzenledi. Bu saldırıların sonuncusu ise dün yapıldı." dedi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında veya dışında İsrail'e karşı saldırılar düzenleyeceklerini kaydeden Husi, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulundu.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 197 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de onbinlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.

  • Iran destekli Husiler
  • Saldırılar
  • İHA ve füzeler

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