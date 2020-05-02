Yemen'deki Husiler: Koalisyon uçakları gümrük kontrol noktasını vurdu

AA 02 Mayıs 2020 Cumartesi 14:18 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 14:26

Husilere ait SABA ajansının haberine göre, başkent Sana'daki Gümrük Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koalisyon güçlerinin Beyda ilindeki Afar Gümrük noktasına hava saldırıları düzenlemesi sonucu ölen ve yaralananların olduğu ve ticari mal yüklü bazı araçların yandığı belirtildi.

Açıklamada, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

- KOALİSYON GÜÇLERİ ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ



Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, tek taraflı ilan ettikleri ateşkesi 25 Nisan'da Birleşmiş Milletler'in (BM) talebi üzerine 1 ay uzatmıştı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, mart sonunda yayımladığı yazılı açıklamada, özellikle Yemen'in Marib kenti ve çevresindeki askeri faaliyetlerin devam etmesinden endişe duyduklarını belirtmiş ve çatışan taraflara, düşmanlığın sona erdirilmesi ve ülke çapında ateşkes sağlanması için elverişli ortam oluşturulması çağrısında bulunmuştu.



Koalisyon güçleri de Kovid-19 salgını nedeniyle 9 Nisan Perşembe gününden itibaren tek taraflı olarak 2 haftalık ateşkes ilan etmişti. Yemen'de ilan edilen ateşkese rağmen hükümet güçleri ile Husiler, birbirleriyle çatışmaya ve karşılıklı suçlamalara devam etmişti.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.