Yemen'deki Husilerden ''ateşkes yok'' açıklaması

AA 25 Nisan 2020 Cumartesi 00:52 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 00:52

Husi yetkililerinden Muhammed el-Buheyti, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'de herhangi bir ateşkesin bulunmadığını, Suudi Arabistan'ın uzatma kararı aldığı ateşkesin ise tırmandırmadan ibaret olduğunu belirtti.

Bugün, Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, tek taraflı ilan ettikleri ateşkesi Birleşmiş Milletlerin (BM) talebi üzerine 1 ay uzatmıştı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, mart sonunda yayımladığı yazılı açıklamada, özellikle Yemen'in Marib kenti ve çevresindeki askeri faaliyetlerin devam etmesinden endişe duyduklarını belirtmiş ve çatışan taraflara, düşmanlığın sona erdirilmesi ve ülke çapında ateşkes sağlanması için elverişli ortam oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de, Kovid-19 salgını nedeniyle 9 Nisan Perşembe gününden itibaren tek taraflı olarak 2 haftalık ateşkes ilan etmişti. Yemen'de ilan edilen ateşkese rağmen hükümet güçleri ile Husiler, birbirleriyle çatışmaya ve karşılıklı suçlamalara devam etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.