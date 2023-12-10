İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2023 Pazar / 28 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9919
  • EURO
    31,2252
  • ALTIN
    1866.62
  • BIST100
    7913.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen'deki Husiler'den BM'ye tepki: Bu Yemen halkını cezalandırmaktır
Dünya

Yemen'deki Husiler'den BM'ye tepki: Bu Yemen halkını cezalandırmaktır

Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın Husilerin kontrolündeki bölgelere insani yardımı askıya almasını, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaşta Filistin'e verdikleri destek nedeniyle 'Yemen halkını cezalandırma' olarak nitelendirdi.

AA10 Aralık 2023 Pazar 17:31 - Güncelleme:
Yemen'deki Husiler'den BM'ye tepki: Bu Yemen halkını cezalandırmaktır
ABONE OL

Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'ya göre, Husilere ait İnsani İşler ve Uluslararası İşbirliğinin Yönetimi ve Koordinasyonu Yüksek Konseyi, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Konseyin açıklamasında, Dünya Gıda Programı'nın Husilerin kontrolündeki vilayetlerde insani yardımı durdurma kararının siyasi olduğu ve İsrail'in soykırımına uğrayan Filistinlilere destek veren Yemen halkını cezalandırdığı aktarıldı.

Kararın, Yemen'in Filistin halkını destekleyen tutumunu sürdürmesi halinde ABD'nin insani yardımı kesme yönündeki önceki tehditlerinin uygulanması kapsamında alındığı ifade edildi.

Açıklamada, başkent Sana'da ve Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde gıda yardımını durdurma ve meşru hükümetin kontrolündeki bölgelerde dağıtımı sürdürme kararının, "insani çalışmanın en önemli ilkeleri olan tarafsızlık ve ayrımcılık ilkelerine aykırı" olduğuna işaret edildi.

Konseyin açıklamasında, Husilerin Dünya Gıda Programı ile büyük çaba harcadığı ve muhtaç insanlara insani yardım dağıtılmaya devam edilmesini sağlamak için bir dizi çözüm önerdiği, ancak bunların reddedildiği dile getirildi.

Dünya Gıda Programı, 5 Aralık'ta sınırlı finansman ve Husilerle daha az miktarda yardım sağlanması konusunda anlaşmaya varılamaması nedeniyle Yemen'in kuzeyinde Husilerin kontrolündeki bölgelerde genel gıda yardımının askıya alındığını duyurmuştu.

Yemen'deki Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'ne ihtiyaç duyulan gıda ve ilaç girmemesi halinde, Yemen Silahlı Kuvvetleri (Husiler) hangi milletten olursa olsun Siyonist oluşuma giden gemilerin (Kızıldeniz'den) geçişini engelleyecek ve güçlerimizin meşru hedefi haline gelecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husiler, 31 Ekim'den bu yana birçok kez İsrail'e yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini duyurmuşlardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.