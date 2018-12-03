Yemen'in Hudeyde şehrinde çıkan çatışma sonucu 10 kişi öldü

Yerli kaynaklardan alınan bilgilere göre, Hudeyde kentinde Arap Koalisyonu tarafından 2 hafta önce operasyonlar durdurulmuş olmasına rağmen bugün yeniden başlayan çatışmalarda 10 kişi öldürüldü.

Uluslararası ülkelerin baskıları üzerine ve Yemen’in halkının insani durumu iyi olmadığından Arap Koalisyonu Hudeyde kentinde operasyonları durdurmaya karar vermişti.

50 yaralı Husi Umman’a naklediliyor

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonundan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler’in (BM) Yemen özel temsilcisinin isteği üzerine Husi’lerden 50 yaralının Umman’a nakledileceği bildirildi.

Açıklamada, Husi yaralılarının nakl edilmesi için Sana şehrine BM’den bir ticari bir uçak gideceği ve Umman’a gidecek 50 yaralı biri BM’den 3 doktorun refakat edeceği belirtildi.

Husi yaralıların tedavisi için Umman’a nakl edilmesi Yemen’deki tarafların İsviçre’de gerçekleştirilecek müzakerenin temel şartı olduğu kaydedildi.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki El Maliki yaptığı açıklamada,” Yemen ve Yemen’in halkı için BM’İN gösterdiği çabaları takdir ediyoruz, her türlü desteği vermeye hazırız “dedi.

Kanada Yemen için endişeli

Arjantin'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Kanada başbakanı Justin Trudeau, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği görüşmede, Yemen ve Yemen’in iç durumu için çok endişelendiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Arjantin'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Amerika Birleşik Devletler ABD Dışişleri Bakanı Mike PompeoSuudi Arabistan Dışişleri bakanı Adil El-Cubeyr ile bir araya gelerek Yemen’deki durumu ve İsviçre’de düzenlenecek müzakereleri konuştu.