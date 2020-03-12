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Dünya

Yemen'deki koalisyon güçleri, Güney Geçiş Konseyi yetkililerinin Aden'e dönmesine izin vermiyor

Yemen'in güneyindeki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, Konsey yöneticilerinin geçici başkent Aden'e dönmesini engellemekle suçladı.

AA12 Mart 2020 Perşembe 07:23 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 07:23
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Konsey sözcüsü Nizar Heysem Aden TV'ye yaptığı açıklamada, Ürdün'deki Kraliçe Alya Havalimanı'ndaki yetkililerden, "koalisyon güçlerinin, bazı Konsey üyelerini taşıyan uçağın Aden'e inmesine izin vermediği" bilgisini aldıklarını söyledi.

Heysem, Aden'e inmelerine izin verilmeyen kişiler arasında Konsey'e bağlı Riyad Anlaşmasını Uygulama Ortak Komitesi ekibi ile Aden Emniyet Müdürü Şellal Şai'nin bulunduğunu belirtti.

Heysem, koalisyon güçlerinin bu hareketinin, barışın tesisi de dahil olmak üzere tüm alanlarda olumsuz etkileri olacağı uyarısında bulundu.

Koalisyon güçlerinden söz konusu suçlamalarla ilgili açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan'ın girişimi sonucunda, Yemen hükümeti ile BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizin sona ermesi için 5 Kasım 2019'da Suudi Arabistan'da Riyad Anlaşması imzalanmıştı.

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