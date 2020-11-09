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Dünya

Yemen'deki ölüm rakamları açıklandı: 1508 kişi

BM, Yemen'deki çatışmalarda yılın ilk 9 ayında toplam 1508 kişinin öldüğünü ya da yaralandığını açıkladı.

AA09 Kasım 2020 Pazartesi 18:14 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 18:14
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Yemen'de yılın ilk 9 ayında toplam 1508 kişinin öldüğünü ya da yaralandığını duyurdu.

BMMYK'nin Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ocak-Eylül 2020 tarihlerinde toplam 1508 kişinin öldüğü ya da yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, ölen ya da yaralananlardan yüzde 42'sinin kadın ve çocuk olduğu bilgisine yer verildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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