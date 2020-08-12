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  • Yemen'deki şiddetli yağışların neden olduğu selde can kaybı 174'e çıktı
Dünya

Yemen'deki şiddetli yağışların neden olduğu selde can kaybı 174'e çıktı

Yemen'de şiddetli yağışların yol açtığı olduğu sel felaketi sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 174'e çıktı.

AA12 Ağustos 2020 Çarşamba 17:21 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 17:21
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Yemen hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle son 3 haftada hükümet kontrolünde bulunan bölgelerde 40 kişi yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenlerin üçte ikisinin ülkenin doğusundaki Marib kentinden olduğu ve sel nedeniyle yaralananların da bulunduğu aktarıldı.

Husiler de yaptıkları açıklamalarla başkent Sana'da sel nedeniyle 134 kişinin öldüğünü, 124 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Ciddi alt yapı yetersizliği çekilen Yemen'de şiddetli yağışlar trajik sonuçlar doğuruyor.

Ülkenin birkaç haftadır pek çok kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel, onlarca kişinin yaşamını yitirmesine, binlerce barınak ve evin kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden olmuştu.

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