Yemen'den BM'ye 'Husilerin öğrencileri kaçırmasına tepki gösterin' çağrısı

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, hükümetten yapılan yazılı açıklamada, darbeci milislerin başkent Sana'da masum sivillere yönelik terör eylemlerinde bulunması, bir grup kız öğrenciye saldırıp, darp etmeleri ve bilinmeyen bir yere götürülmeleri kınandı.

Öğrencilerden şu ana kadar haber alınamadığı ifade edilen açıklamada, bunun İran destekli Husi milisler tarafından sivillere karşı yürütülen benzer saldırılar bağlamında yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Husi milisler, ele geçirdikleri bölgelerde Yemenlilerin haklı taleplerini karşılayamadıklarını fark etmelerinin ardından kontrolden çıktı. Bu da Sana Üniversitesi'ne yüzlerce silahlı militan gönderip, öğrencilere saldırarak, dehşet saçmalarına yol açtı." ifadelerine yer verildi.

Yemen hükümeti, uluslararası toplumu, BM'nin kurumları ve insan hakları örgütlerini "darbeci milislerin sistematik suçlarını" kınamaya çağırdı.

Hükümet ve yargı kaynakları, Husilerin dün Sana Üniversitesi'nde ülkedeki yaşam şartları ve yerel para biriminin değer kaybetmesini protesto eden öğrencilere müdahale ettiği ve bir grup kız öğrenciyi kaçırdığını aktarıyor.