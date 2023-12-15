İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2023 Cumartesi / 4 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9932
  • EURO
    31,6732
  • ALTIN
    1880.55
  • BIST100
    7993.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Yemen'den Gazze'ye destek: On binler katıldı

Yemen'in birçok kentinde on binlerce kişi, Filistin halkına ve Gazze'ye destek gösterilerine katıldı. Göstericiler, İsrail ile ABD mallarının boykot edilmesi talebini içeren dövizler taşıdı.

AA15 Aralık 2023 Cuma 23:12 - Güncelleme:
Yemen'den Gazze'ye destek: On binler katıldı
ABONE OL

Başkent Sana'nın yanı sıra Marib, Taiz, El-Hudeyde, Hacce, Rime, El-Beyda ve ed-Dali kentlerinde, "Zafere kadar Gazze'yle" sloganıyla düzenlenen gösterilere katılan binlerce Yemenli, Filistin bayrağı taşıdı ve Gazze'deki saldırıları kınayan sloganlar attı.

Göstericiler ayrıca, İsrail ile ABD mallarının boykot edilmesi talebini içeren dövizler taşıdı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 119'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 450 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 287 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 106 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

  • Filistin destek
  • Boykot talebi
  • Gösteriler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.