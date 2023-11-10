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Dünya

Yemen'den Gazze'ye destek: On binler toplandı

Yemen'in çeşitli kentlerinde on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarına tepki amacıyla gösteri düzenledi.

AA10 Kasım 2023 Cuma 20:31 - Güncelleme:
Yemen'den Gazze'ye destek: On binler toplandı
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On binlerce Yemenli, Sana, Taiz, Marib ve Şebve olmak üzere birçok kentte İsrail'in saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi.

Filistin direniş gruplarına desteklerini ifade eden göstericiler, İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Gösterilerde ayrıca, Arap ve İslam ülkeleri ile dünyanın özgür toplumlarına katliama tepki için harekete geçme çağrısında bulunuldu.

HUSİLERDEN FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI

Yemen'deki İran destekli Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam da İsrail'in aralıksız saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Abdusselam, bedeli ne olursa olsun Filistin'e karşı sorumluluklarını yerine getireceklerini kaydetti.

Husi yetkili, Arap ve İslam ülkelerine "Siyonist rejimin" işlediği katliamlara karşı "asgari" derecede sorumluluk üstlenme çağrısı yaparak, şöyle devam etti:

"Bu dünya, kendi halklarına ve davalarına saygı göstermeyenlere saygı göstermeyecektir. Dini ve milli ilkelerinden ödün verenler dünyanın alay konusu olur."

  • Yemen gösterisi
  • İsrail saldırıları
  • Gazzedeki siviller

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