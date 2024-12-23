Yemen'den işgalci İsrail'e İHA saldırısı: Yafa ve Askalan bombardıman altında

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, kendilerine bağlı televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Askalan ve Yafa kentlerine "Yafa" türü iki insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini söyledi.

Saldırının başarıyla sonuçlandığını kaydeden Seri, can kaybı ya da maddi hasara ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.

Seri, Filistin direnişine destek amaçlı İsrail'e yönelik saldırıların durmayacağını ve Gazze'ye saldırılar durana ve abluka kalkana dek söz konusu saldırıların devam edeceğini kaydetti.

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan iki insansız hava aracının ülke hava sahasına girmeden düşürüldüğü, erken uyarı sistemlerinin de harekete geçmediği belirtilmişti.