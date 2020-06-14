Yemen'in başkenti Sana'daki çatışmalarda 23 Husi militanı öldürüldü

AA 14 Haziran 2020 Pazar 18:33 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 18:33

Sana'daki Halk Direnişi Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Nehem ilçesinde ordu güçlerinin kontrolü sağladığı Necid el-Atik cephesini yeniden ele geçirmek için saldırı düzenlediği, ordu ve direniş güçlerinin bu saldırıyı püskürttüğü belirtildi.

Ordu güçlerinin üç askeri konvoyu ve bir zırhlı aracı hedef alarak 23 Husi militanı etkisiz hale getirdiği ifade edilen açıklamada, ordu güçlerinin Husilerin ilerleyişini kırmayı başardığı kaydedildi.

Husiler, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Ordu güçleri birkaç gün önce de Nehem ilçesindeki bazı stratejik mevzilerde kontrolü sağlamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda.