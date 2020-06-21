İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8477
  • EURO
    7,6656
  • ALTIN
    383.434
  • BIST100
    113612
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen'in Beyda ilinde Husiler ile ordu arasında çatışma
Dünya

Yemen'in Beyda ilinde Husiler ile ordu arasında çatışma

Yemen ordusu, ülkenin kuzeyindeki Beyda kentinde Husilerle çıkan çatışmalarda onlarca militanın öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

AA21 Haziran 2020 Pazar 20:06 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 20:07
ABONE OL

Orduya bağlı Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamada, "Beyda kentinde ordu güçleri ile Husiler arasında yaşanan çatışmalarda onlarca militan öldü ve yaralandı." denildi.

Açıklamada çatışmalar sırasında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ordu birliklerine hava desteği verdiği, Husilerin askeri araçlarını imha ettiği belirtildi.

Koalisyona ait uçakların ayrıca Necd el-Atik bölgesinde Husilere ait mevziler ve bir silah deposunu hedef aldığı aktarıldı.

Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Metrobüsün içinde akılalmaz görüntü! Böyle korundular

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.