İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9601
  • EURO
    6,5547
  • ALTIN
    300.415
  • BIST100
    120167
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen'in Cevf ilinde 19 Husi militanı öldürüldü
Dünya

Yemen'in Cevf ilinde 19 Husi militanı öldürüldü

Yemen'in kuzeyindeki Cevf ilinde ordu birlikleri ile Husiler arasında çıkan çatışmada 19 Husi militanı öldü.

AA29.01.2020  16:17 - Güncelleme: 29.01.2020  16:18

Yemen hükümetine ait "26sepnews" haber sitesine göre, orduya bağlı birlikler Cevf ilinin batısındaki El-Giyl ilçesine bakan Sakiyye Dağı'nda Husilere karşı operasyon düzenledi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçaklarının da destek verdiği operasyon sırasında çıkan çatışmada 19 Husi militanı öldürüldü.

Husilerden olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Erzincan'daki Ahıska Türklerinden depremzedelere gıda ve giyecek yardımı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı
Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı

Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı

Test uçuşunu başarıyla tamamladı
Test uçuşunu başarıyla tamamladı

Test uçuşunu başarıyla tamamladı

Beni niye kovdun Başkan
Beni niye kovdun Başkan

Beni niye kovdun Başkan

Almanya'yı köşeye sıkıştıran soru: Cevap veremediler
Almanya'yı köşeye sıkıştıran soru: Cevap veremediler

Almanya'yı köşeye sıkıştıran soru: Cevap veremediler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.