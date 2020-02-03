İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9848
  • EURO
    6,6317
  • ALTIN
    304.875
  • BIST100
    119212
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen'in geçici başkentinde 2015'ten bu yana 200 kişi suikasta kurban gitti
Dünya

Yemen'in geçici başkentinde 2015'ten bu yana 200 kişi suikasta kurban gitti

Yemen'in geçici başkenti Aden'de 2015'ten bu yana 200 kişinin suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

AA03.02.2020  09:16 - Güncelleme: 03.02.2020  09:16

Ülkedeki sivil toplum örgütlerinden Aden'de Suikast Kurbanlarını Savunma Koordinasyonunun düzenlediği panele hukukçular, insan hakları ve sivil toplum aktivistleri katıldı.

Panelde konuşan Koordinasyon kurucularından Avukat Enver el-Yafii, Aden'de 2015'ten bu yana suikastla öldürülenlerin 200 kişiye ulaştığını söyledi.

Yafii söz konusu suikast olaylarının faili meçhul olarak kayda geçtiğini belirtti.

Üyelerden avukat Afra Hariri panelde yaptığı konuşmada, suikastların faillerini ortaya çıkarma konusunda yetersiz kalmaları nedeniyle güvenlik güçlerini bu saldırıların birer parçası olmakla suçladı.

İran destekli Husi milislerin Aden'den 2015'ten itibaren çıkarılmasının ardından kentte etkin kişilerinin hedef alındığı çok sayıda suikast düzenlendi.

Yemen'den yetkili isimler tarafından yapılan açıklamalarda, Aden'de yaşanan karmaşanın arkasındaki gücün Birleşik Arap Emirlikleri olduğu defalarca vurgulanmıştı.

Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar TSK'ya teslim edildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler
O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler

O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler

Ortadoğu'nun çıbanbaşı ülkesinden ihanet itirafı: Skandal paylaşım
Ortadoğu'nun çıbanbaşı ülkesinden ihanet itirafı: Skandal paylaşım

Ortadoğu'nun çıbanbaşı ülkesinden ihanet itirafı: Skandal paylaşım

Rejim çizgiyi aştı: İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu, anında karşılık verildi
Rejim çizgiyi aştı: İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu, anında karşılık verildi

Rejim çizgiyi aştı: İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu, anında karşılık verildi

Dikkat! Meteoroloji uyardı: İstanbul'a kar geliyor
Dikkat! Meteoroloji uyardı: İstanbul'a kar geliyor

Dikkat! Meteoroloji uyardı: İstanbul'a kar geliyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.