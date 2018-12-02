Yemen'in Hudeyde şehrinde 60 binden fazla çocuk okula gidemiyor

UNICEF Yemen Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yemen'in Kızıldeniz sahilindeki liman şehri olan Hudeyde'de çatışmalar nedeniyle her 3 çocuktan yalnızca birinin eğitimine devam edebildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Hudeyde'nin en kötü etkilenen bölgelerinde, 3 öğrenciden yalnızca biri eğitimine devam edebiliyor ve bütün öğretmenlerin dörtte birinden azı okulda bulunuyor. Yemen'deki eğitim personelinin çoğu, 2 yıldan fazla süredir maaş almadı ve pek çoğu şiddetten kaçmak ya da geçimini sağlamak için başka imkanlar bulmak zorunda kaldı." ifadesine yer verildi.

Hudeyde ve civarındaki çatışmalar nedeniyle 60 binden fazla kız ve erkek öğrencinin okula gidemediğini duyuran UNICEF, şiddet olayları nedeniyle tüm okulların 3'te 1'inden fazlasının kapanmak zorunda kaldığını ve bölgedeki çok sayıda okulun çatışmalar sırasında ağır hasar gördüğünü ya da evlerinden edilmiş aileler için barınak olarak kullanıldığını bildirdi.

Bölgede ikili öğretimin yapıldığı okullarda, sadece sabah saatlerinde birkaç saatlik eğitim verilebildiği aktarıldı.

Yemen genelinde 2 milyondan fazla çocuğun okula gidemediğine dikkat çekilirken, ülkede 5 okuldan birinin yıkılması, hasar görmesi, barınak olarak ya da askeri amaçlarla kullanılması nedeniyle eğitim vermediği vurgulandı.

Yemen'in birçok kentine insani yardımların ulaştırılmasında en önemli noktalardan biri olan Hudeyde Limanı'nın da içinde bulunduğu Hudeyde kenti uzun süredir çatışmalara sahne oluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler ile Suudi koalisyon tarafından desteklenen hükümet güçleri arasında yaşanan bu çatışmalar, Yemen'e insani yardım malzemelerinin girişini zora sokuyor.

Yemen'de 2014'te başlayan iç savaş ve ardından Mart 2015'te Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin operasyonlarıyla bugüne dek süren çatışmalar, ülkenin sağlık alanının da çökmesine neden oluyor. Ülke, açlık, kolera, çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.