AA 26 Temmuz 2020 Pazar 08:41 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 08:41

Katar Dışişleri Bakanlığı Medya Ofisi Müdürü Ahmed bin Said er-Rumeyhi, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İryani ve arkadaşlarının Yemen'deki bazı savaş çığırtkanları tarafından Katar'ın suçlanması için maruz kaldıkları baskıyı anlıyoruz ancak onları ülkelerine karşı sorumluluklarını üstlenme ve sorunlarına ülke içinde çözüm bulma çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Rumeyhi, ayrıca İryani'ye "başkalarının çıkarlarına hizmet eden konularda hesap tasfiyesi için kullanılmaktan kaçınma" çağrısında bulundu.

Enformasyon Bakanı İryani, geçen cuma Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ın Yemen krizi konusundaki politikalarının, İran destekli darbeci Husilerin planlarıyla uyuştuğunu, acı çeken Yemen halkına ve ulusal davalarına zarar verdiğini iddia etmişti.



İryani, Doha yönetiminin Yemen hükümetini karalamak için internet siteleri ve kanallar kurduğunu, ayrıca kamuoyunu önemsiz konularla meşgul ettiğini öne sürmüştü.



- Yemen Başbakanı da Katar'ı suçlamıştı



Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, 20 Temmuz'da Mısır'ın El-Ahram gazetesine yaptığı açıklamada, "Katar, savaşın başından itibaren Husi milisleri para, silah, medya ve ilişkiler yoluyla destekledi ve Yemen'in istikrarını bozmaya çalıştı. Katar'ın bu politikası Körfez krizinden bu yana açık hale geldi." demişti.



Katar'dan, Abdulmelik'in bu suçlamalarına tepki gelmiş, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yemen Başbakanı'nın, Katar'ı gülünç suçlamalarla itham etmek için harcadığı çabayı, kardeş Yemen halkının sıkıntılarını gidermek, darmadağın olmuş halkını toparlamaya yönelik bir formül bulmak ve acil ihtiyaçlarını temin etmek için harcaması gerekirdi." ifadeleri kullanılmıştı.