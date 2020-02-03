Yemen'in Sana Havalimanı'ndan ilk hasta kafilesi Ürdün'e nakledildi

AA 03.02.2020 23:23 - Güncelleme: 03.02.2020 23:23

Griffiths, BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Lisa Grande ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yemen Temsilcisi Altaf Musani ile yayımladığı ortak yazılı açıklamada, sağlık durumu açısından öncelikli olan hastaların naklinin ardından diğer hastaların sevk edileceğini aktardı.

İlk kafilede 30 hastanın yanı sıra refakatçilerinin de yer aldığını kaydeden Griffiths, hasta nakil işlemlerinin devam edeceğini ifade etti.

Griffiths, bu faaliyetin BM'nin Yemen'de sağladığı insani yardımlar kapsamında yapıldığını, uçuşların da ülkedeki yerel sağlık kurumlarının iş birliğiyle DSÖ tarafından koordine edildiğini belirtti.

Hasta nakillerinin Yemen hükümeti ve Sana makamlarının (Sana Havalimanı'nın denetimini elinde tutan Husiler) iş birliği ve taahhüdüyle başladığını hatırlatan Griffiths, BM'nin Yemen halkının sıkıntılarına geçici bir çözüm olarak sağlık köprüsünün işlerliğini sürdürmesi için tüm imkanlarıyla çalışacağını vurguladı.

Yemen Dışişleri Bakanlığı geçen hafta, yaklaşık 4 yıldır Sana Havalimanı'na uygulanan uçuş yasağının, yurt dışında tedavi görmesi gereken ağır hastalar için kaldırılacağını açıklamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Ağustos 2016'da Sana Havalimanı'ndaki uçaklara uçuş yasağı getirmiş, sadece yardım taşıyan BM uçaklarını bu yasağın dışında tutmuştu.

Yemen hükümeti ile koalisyon güçleri, Husilerin, havalimanını, İran'dan silah tedarik etmede kullandığını iddia ediyor.

- Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de ciddi boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla insan yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.