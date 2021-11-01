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Dünya

Konuşlandıkları tek bölgeydi! Suudi Arabistan çekilme kararı aldı

Yemen'in doğusunda yer alan Şebve ilindeki Atak Havalimanı'nda konuşlanan Suudi Arabistan güçlerinin çekildiği belirtildi. Suudi güçlerinin yerel makamların bilgisi ve koordinasyonuyla ayrıldığı aktarılırken, Atak Havalimanı'nın Şebve'de Suudi güçlerinin konuşlandığı tek bölge olduğu kaydedildi.

AA1 Kasım 2021 Pazartesi 18:35 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 19:04
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AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Atak Havalimanı'nda konuşlanan güçler Yemen ile Suudi Arabistan sınırında bulunan El-Vedia Sınır Kapısı'na doğru hareket etti.

Suudi güçlerinin yerel makamların bilgisi ve koordinasyonuyla ayrıldığı aktarılırken, Atak Havalimanı'nın Şebve'de Suudi güçlerinin konuşlandığı tek bölge olduğu kaydedildi.

- El-Alem Karargahı'nın Yemen ordusunun kontrolüne girmesi

Şebve makamları, Atak ilçesinde bulunan El-Alem Karargahı ile Balhaf Petrol Tesisini ele geçiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) güçlerini, tesisten petrol ihracatını engellemek ve ülkedeki ekonomik durumun daha da kötüleşmesine neden olmakla suçlamıştı.

Bunun üzerine hükümete bağlı güçler, temmuz ayında Balhaf Petrol Tesisi ile El-Alem Karargahı'nı kuşatarak BAE güçlerinden bölgeyi terk etmesini istemişti.

Suudi Arabistan'ın duruma müdahale etmesiyle taraflar arasında bir çatışma patlak vermeden BAE güçlerinin üç ay sonunda (ekim ayında) bölgeden ayrılmasını öngören anlaşma imzalanmıştı.

Yemen ordu kaynakları, 30 Ekim'de El-Alem Karargahı'nda BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçleriyle yapılan mücadelenin ardından kontrol sağlandığını açıklamıştı.

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