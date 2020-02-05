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Dünya

Yemen'in Sokotra vilayetinde isyana kalkışan komutanlar ordudan ihraç edildi

Yemen'in Sokotra vilayetinde hükümete karşı silahlı isyan girişiminde bulunan Sahil Güvenliği Bölüğünden komutanların ordudan ihraç edildiği açıklandı.

AA05.02.2020  13:43 - Güncelleme: 05.02.2020  13:43

Yemen Birinci Deniz Kuvvetleri Tabur Komutanlığı, Sokotra'da ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerle hükümete karşı kalkışma gerçekleştiren komutanlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Arap koalisyonundan yetkililerin katılımıyla gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, Sahil Güvenliği Bölüğü komutanlarının ordudan ihraç edilmesinin kararlaştırıldığı, ayrıca isyan hareketlerinin sonlandırılması için çeşitli önlemler alındığı belirtildi.

Kararların uygulanmaması durumunda Sahil Güvenliği Bölüğünün tamamen feshedileceği uyarısı yapılan açıklamada, bunun için 8 Şubat'a kadar süre tanındı.

Açıklamada, "Bazı fitneciler, Sokotra Adası'ndaki güvenlik ve huzur ortamından bölgesel ve kişisel hırsları nedeniyle rahatsız oldular." ifadelerine yer verildi.

SOKOTRA'DA BAE DESTEKLİ İSYANLAR

Yemen hükümeti, bir süredir, 6 adadan oluşan Sokotra vilayetinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı hareketleri hükümete karşı isyan girişiminde bulunmakla suçluyor.

Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı gruplar, 5 Ekim 2019'da Sokotra kentini ele geçirmek amacıyla başarısız bir darbe girişimi gerçekleştirmişti.

BAE'ye bağlı milisler 15 Aralık'ta da Sokotra kentindeki havalimanına baskın düzenleyerek bazı kişileri kaçırmıştı.

Son olarak dün Sokotra Valisi Remzi Mahrus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vilayette bazı askeri birliklerin meşru Yemen yönetimine karşı bir kalkışma gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

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