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Yemen'in yeni başbakanı Muin Abdulmelik Said Aden'e döndü

Yemen'in yeni Başbakanı Muin Abdulmelik Said, geçici başkent Aden'e döndü.

  • AA
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Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi tarafından 15 Ekim'de Ahmed bin Dağr'ın yerine Başbakan olarak atanan Said, Suudi Arabistan'dan Yemen'in geçici başkenti Aden'e ulaştı.

Hükümete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, göreve başlamasının ardından ilk kez Aden'e gelen Said'e hükümet üyeleri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Hadi, 15 Ekim'de hükümetin son dönemde "ihmalkar davrandığı" gerekçesiyle Başbakan Bin Dağr'ı azlederek yerine Bayındırlık ve Yol Bakanı Said'i atamıştı.

Husilerin, 2014'te başkent Sana'yı ve bazı şehirleri ele geçirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Hadi, Suudi Arabistan'a gitmiş, Aden de geçici başkent ilan edilmişti. Yemenli bakanlar da hükümeti Suudi Arabistan'dan yönetiyordu.

 

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