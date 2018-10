Yemenli çocuklar açlıkla mücadele ediyor

Yemen'de yaklaşık 4 sene önce patlak veren iç savaş nedeniyle ülkedeki insani durumda çöküş yaşandı. Ülkedeki gelir ve gıda kaynaklarının yok denecek kadar kısıtlı olması ve kötü yaşam şartları sonucu halk, karınlarını doyurmak için "El-Gulaf" denilen bir bitkiyle besleniyor.

Hastanelerde, açlık sınırında yaşayan sedyede uzanmış çocuklar ve başlarında umutla bekleyen ailelerinin manzarasına sıklıkla rastlanıyor.

Yetersiz beslenmeden dolayı ölümün eşiğindeki çocuklar için mücadele eden doktorlardan biri, içinde bulunduğu durumu, "Onların bedenlerinin iskelete dönüşeceğini beklemiyorduk." sözleriyle ifade etti.

İki yaşındaki Rahme isimli kızının başında bekleyen Yemenli bir anne, ülkenin kuzeybatısında diğer yerleşim birimlerinden izole edilmiş köylerinde tam bir fakirliğin hakim olduğunu ifade ederek, "Yokluk nedeniyle yiyecek bulamadık. Kızımın sağlığı, fakirlik nedeniyle bu kadar kötüleşti." dedi.

"Kızım şans eseri kurtuldu"

Köylerinde yiyecek bulamadığını söyleyen Yemenli kadın, hatta artık çocuğunun ölümünü bekler olduğunu söyledi.

"Kızım şans eseri kurtuldu." diyen anne, komşu köyleri ziyaret eden yerel bir heyetin geçen hafta kendilerini kurtardığını ve hastaneye naklettiklerini belirtti.

Yemenli anne, bir deri bir kemik kalmış, doktorların damar yolu bulmakta zorlandığı kızının geçen cuma başlayan tedavisiyle yavaş yavaş iyileşme emareleri gösterdiğini aktardı. Durumlarının zor olduğuna dikkati çeken anne, şunları söyledi:

"Kızımın yiyecek ve ilaca ihtiyacı var, benim de beslenmem kötü. Önümüzdeki tüm kapılar kapalı, fakiriz. Ne bir yiyecek ne de gelirimiz var. Her şey çok pahalı."

"5 yaşın altındaki her 3 çocuktan biri yetersiz besleniyor"

Husilerin sözde Sağlık Bakanı Taha el-Mütevekkil ise Yemen'de iki milyon çocuğun yetersiz beslendiğini, bunlardan bazılarına yemek ulaşmadığı takdirde ölümle karşı karşıya geleceklerini söyledi.

"Yemen'de 5 yaşın altındaki her 3 çocuktan biri yetersiz besleniyor, her 10 dakikada bir çocuk yetersiz beslenme, bağırsak enfeksiyonu ve yüksek ateş nedeniyle yaşamını yitiriyor.” diyen Mütevekkil, ayrıca her 9 çocuktan 8'inin anemi olduğuna işaret ederek, "Evli yaklaşık 200 bin kadının yetersiz beslenme rahatsızlığına yakalanmış olması bu hastalığın yayılma alanını genişletiyor." şeklinde konuştu.

Yemen riyalinin değer kaybetmesi

Yemen para biriminin Temmuz ortasından bu yana döviz karşısında yüzde 40 değer kaybetmesiyle temel ürün fiyatları en az yüzde 300 oranında arttı.

Gayriresmi ekonomik verilere göre, Yemen, buğday, pirinç, şeker, bebek sütü, yağ ve yakıt gibi temel gıda malzemelerinin yüzde 85'ini ithal ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Koordinatörü Lise Grande, geçen Cuma, BM'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, Yemen riyalindeki değer kaybının sürmesi durumunda 3,5 ila 4 milyon insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunmuştu.

Grande, geçen bir ay içerisinde riyalin hızla değer kaybetmesi nedeniyle temel gıdaların fiyatlarında aşırı artış yaşandığını dile getirerek, "Yemen, dünyanın en büyük insani krizlerinden birini yaşıyor. Yemen'de durum zaten dayanılmaz bir hal aldı. Ülke çapında sayısız kişi ölümün eşiğinde." ifadelerini kullanmıştı.

Yemen'deki insani kriz

BM Haber Merkezine göre ülkedeki çatışmalarda ölen ve yaralananların sayısı 65 bini geçerken yaşamını kaybedenlerden 16 bini sivil. Yemen’deki insani yardım planını finanse etmek için 3 milyar dolara ihtiyaç olduğunu ifade eden BM, şu ana kadar bu meblağın yüzde 65'ini aldı.

Birleşmiş Milletler'e göre iç savaşın devam ettiği Yemen'de ülke nüfusunun yüzde 75'i yani 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin bir çok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.