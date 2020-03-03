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Dünya

Yemenli STK: Husilerin kaçırdığı 210 kişi koalisyon güçlerinin hava saldırılarında öldü

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin son 5 yılda düzenlediği hava saldırılarında Husiler tarafından kaçırılan 210 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AA03 Mart 2020 Salı 16:22 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 16:27

Yemenli sivil toplum kuruluşu (STK) Kaçırılanların Anneleri Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede beş yıldır yasal gerekçe olmadan evlerinde veya kamuya açık alanlarda siyasi, dini ve ideolojik görüşleri nedeniyle çok sayıda sivilin kaçırıldığı ve alıkonulduğu ifade edildi.

İran destekli Husilerin son beş yılda 244 hapishane ve gözaltı merkezinde 1839 kişiyi zorla alıkoyduğuna işaret edilen açıklamada, buralarda tutulan 210 kişinin koalisyon güçlerinin hava saldırıları sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Husilere ait hapishanelerdeki 71 kişinin de işkence sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Husiler ya da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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