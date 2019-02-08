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Yemenli taraflar Hudeyde konusunda ön anlaşmaya vardı

Yemen hükümeti ile Husilerin, Hudeyde'de askeri güçlerin karşılıklı olarak yeniden konuşlandırılması ve insani yardım koridorlarının açılması konusunda ön anlaşmaya vardığı duyuruldu.

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Birleşmiş Milletler (BM), Yemen hükümeti ile Husilerin, Hudeyde'de askeri güçlerin karşılıklı olarak yeniden konuşlandırılması ve insani yardım koridorlarının açılması konusunda ön anlaşmaya vardığını duyurdu.
 
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Yemenli taraflar arasında Hudeyde'de süren görüşmelerde, askeri güçlerin karşılıklı olarak yeniden konuşlandırılması ve insani koridorların açılması konusunda ön anlaşmaya varıldığını söyledi.
 
Anlaşmaya dair ayrıntı vermeyen Dujarric, Hudeyde'de Uluslararası Ateşkes İzleme Grubu Başkanı Michael Anker Lollesgaard'ın gelecek hafta taraflar arasında bir görüşme daha yapılarak söz konusu anlaşmanın ayrıntılarının netleştirilmesini beklediğini kaydetti.
 
Dujarric, askeri güçlerin yeniden konuşlandırılması komitesinin geçen pazar ve çarşamba günleri arasında Hudeyde Limanı'nda BM'ye ait bir gemide 3 defa bir araya geldiğini ifade etti.
 
Tarafların görüşmelerde yapıcı bir şekilde çalıştığına işaret eden Dujarric, buna rağmen halen aşılması gereken bazı sorunlar olduğunu ve bunların üstesinden gelinmesi için komite başkanının sunduğu önerinin ilkesel olarak kabul gördüğünü belirtti.
 
İSVEÇ ANLAŞMASI
 
Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı.
 
Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmiş, anlaşma çerçevesinde bölgedeki faaliyetleri denetlemek üzere de BM tarafından Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi kurulmuştu.
 
Hudeyde'de ateşkese büyük ölçüde uyulurken kentten çekilme konusunda tarafların birbirine yönelttiği suçlamalar ışığında henüz somut bir adım atılamadı.

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