Yemenli yetkili BAE'yi petrol boru hatlarına saldıranları desteklemekle suçladı

AA 10 Haziran 2020 Çarşamba 22:11 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 22:11

Katar merkezli Al Jazeera kanalına konuşan Ayaşi, "BAE, Şebve'deki petrol boru hatlarının tekrar tekrar patlatılması için bazı grupları destekliyor." dedi.

Ayaşi, daha önce gözaltına alınan BAE destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı Şebvaniye Seçkin Güçleri milislerinin, sorgu sırasında petrol boru hattına sabotajı itiraf ettiklerini belirtti.

Şebve 2019'da hükümet güçlerinin kontrolüne geçmesinin ardından güvenlik güçleri, kontrol noktaları ve petrol sahalarını hedef alan birçok saldırıya sahne olmuştu. Hükümet yetkilileri söz konusu saldırılardan BAE destekli GGK'nin silahlı unsurlarını sorumlu tutuyor.

Yemen'in güneyinde yer alan 8 ilden Hadramevt, Şebve, Mehra, Ebyen ve Sokotra'daki yetkililer, yaptıkları açıklamalarda GGK'nin 26 Nisan'da ülkenin güneyinde olağanüstü hal ve sözde özerklik ilan etmesini reddederek, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye ve meşruiyete bağlılıklarını bildirmişti.