Yeni ASALA hayali! Türk düşmanı örgütlerden besleniyor

Azerbaycan'ın, anti-terör operasyonuyla Ermeni ayrılıkçıları Karabağ'da bozguna uğratmasından sonra yeni bir terör örgütü devreye sokuluyor. Eski bir istihbaratçı olan Vladimir Vartanov'un kurduğu VoMa isimli örgüt, 1970-90'lı yıllarda Türk hedeflerine saldırı düzenleyen ASALA gibi "Türk düşmanlığı" üzerine örgütlendi.

Azerbaycan'ın Karabağ'da gerçekleştirdiği anti-terör operasyonu ile Ermenistan ilintili silahlı çetelerin silah bırakması sonrası, ayrılıkçı unsurlar terör kartını sahaya sürüyor. Ermenistan'da üslenen VoMa terör örgütü Karabağ'da gerilla savaşı başlatacağını duyurarak silahlanmaya ve silahlı eğitime başladı. 2014 yılında Vova Vartanov ve beraberindeki bir grup subay tarafından kurulan örgüt, "Türkiye karşıtı bir kale" misyonu ile hareket ediyor. Vartanov'un VoMa ile 1975 ve 1994 yılları arasında Türk diplomatları ve üst düzey Türk simaları hedef alan Ermeni terör örgütü ASALA benzeri bir terör örgütü yapılanması hedeflediği düşünülüyor. Ermenistan'ın çeşitli bölgelerinde eğitim kampları bulunan örgütün bünyesinde PKK ve ASALA gibi terör örgütü üyeleri de bulunuyor. Son olarak dünyaca ünlü markaların mankenliğini yapan Ermeni asıllı Armine Harutyunyan, örgüte katıldığını, silahlı eğitime başladığını ve hedeflerinin Azerbaycan olduğunu belirtti. VoMa, Azerbaycan tarafından terör örgütleri listesine alınmış durumda.

14 ŞEHİRDE 22 KAMP

VoMa'nın Ermenistan'ın 14 şehrinde 22 farklı eğitim kampı bulunuyor. Kendilerini "Hayatta kalma sanatı" isimli bir sivil toplum kuruluşu olarak tanıtan örgüt kadın ve çocukları da silah altına alıyor. VoMa'nın faaliyetleri arasında, silahlı atış eğitimi, siper kazma, doğada zor şartlar altında hayatta kalma, gerilla savaşı gibi eğitimler bulunuyor. 2020'de Azerbaycan'ın terör örgütü listesine aldığı VoMa'nın, Karabağ Savaşı'na birkaç taburla katıldığı, sivilleri hedef aldığı ve terör eylemlerinde bulunduğu biliniyor.

TÜRK DÜŞMANI ÖRGÜTLERDEN BESLENİYOR

Raporlara göre örgütün bünyesinde PKK/YPG, ASALA ve farklı terör yapılanmalarından militanlar bulunuyor. Fransa'daki aşırı sağ oluşumlar da örgüte destek veriyor. Vartanov ve beraberindekiler, "Dağ Tüfek Yedek Taburu" ("VoMA" taburu) ile düzenlediği tatbikatlara bu örgütlerin katılımını organize ediyor ve Türk düşmanlığı çatısı altında grupların entegrasyonunu sağlıyor. Fransız aşırı sağı da VoMa'ya destek veriyor. Fransız "Zouaves Paris" (ZVP) örgütünün lideri Marc de Cacqueray-Valmenier, kendi ülkesinden ve yabancı gönüllülerden oluşan bir tugayla örgüte hizmet veriyor.

BAĞIŞ TOPLUYOR

Örgüt internet sitesi aracılığıyla "100 bin dolar hedeflediği" bir bağış kampanyası yürütüyor. Bağışlarla mühimmat temin edileceği, çelik yelek-kask yapılacağı ve eğitmen maaşlarının ödeneceği belirtiliyor. 10 günlük eğitim kampı için alım yaptığını duyuran VoMa, "Sevgili erkek ve kız kardeşlerim, VoMa'da on gün süren hızlandırılmış kurslar 5 Ekim'de başlıyor. Acil tıp, fiziksel ve taktiksel eğitim gibi dersler verilecektir. Kurslar ücretsizdir, eğitimler üç grup halinde farklı zamanlarda gerçekleşecek. Yoğun talep nedeniyle kontenjan sınırlıdır" sözleriyle örgüte katılım çağrısında bulunuyor.

SİLAHLI KALKIŞMA ÇAĞRISI

Vartanov, YouTube'da yayınlanan çok sayıda video röportajında etnik azınlıklara, Azerbaycan devletine karşı silahlı kalkışma çağrısında bulunuyor. Videolarında Ermenilerin Karabağ dışında yeni topraklar ele geçirmesi gerektiğini belirten Vartanov, Kura Nehri'nin Ermenistan'ın Azerbaycan'la yeni sınırı olması gerektiğini belirtiyor.

"TÜRKLERE KARŞI İLERİ KARAKOL"

Terör örgütünün internet sitesinde, 'Tehditler' bölümü özellikle dikkat çekiyor. Ermenistan'ı 1000 yıldır Türklere karşı bir 'ileri karakol' olarak niteleyen VoMa, Bizans'ın yıkılmasıyla Türklerin Viyana surlarına dayandığını hatırlatıyor. Osmanlı'ya karşı Ermenilerin tek başına savaştığını ileri süren örgüt, özellikle Hristiyan kimliğini öne çıkarıyor. Ermenistan'ın yalnızca İslam ya da Türk dünyasında bir takoz olmadığını, aynı zamanda hasta Avrasya'nın bedeninde bir takoz olduğunu iddia eden VoMa, bunun olmaması halinde 'saldırgan' Türkiye'nin Rusya ve İran sınırına, hatta Çin Seddi'ne ulaşacağını yazıyor.

DİASPORAYA EĞİTİM VERİYOR

VoMa, silahlı talimin yanı sıra Ermenistan diasporasına da eğitim veriyor. İnternet sitesinde "Ermeni ordusunun hazırlıksız askerlere ihtiyacı yok" sözleri ile eğitimini tanımlayan örgütün, Beyrut, Los Angeles ve Paris'teki Türk misyonlarını hedef alan saldırıların arkasında da bu örgütün eğitim verdiği kişilerin olduğu düşünülüyor. Bilindiği üzere, ASALA terör örgütü, birçok Türk diplomatını ve aile yakınlarını yurt dışındaki görevleri sırasında şehit etmişti.

ÇOCUKLARI EĞİTİYOR



18 yaşından küçüklere verilen eğitimin görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaşan VoMa, mesajlarında gelecekte ulusal ordu olmayı amaçladığını ve "Yeni Osmanlı ile mücadeleye karşı 100 bin milis güç" hedeflediğini vurguladı. Söz konusu paramiliter yapılanmanın ilerleyen yıllarda Ermenistan'da dahi darbe yapabilecek düzeyde bir yapılanma olabileceği düşünülüyor.