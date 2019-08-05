28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5401
  • 6,1963
  • 259.229
  • 99123.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yeni bir dinozor türü keşfedildi

Güney Afrika'da bir müzenin koleksiyonunda bulunan fosillerin, yeni bir dinozor türüne ait olduğu belirlendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

The Guardian'ın haberine göre, 30 yıldır Massospondylus türüne ait olduğu sanılan 200 milyon yıllık fosiller üzerinde yapılan detaylı inceleme, fosillerin yeni bir türe ait olduğunu gösterdi.

Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde görevli Paul Barrett ve doktora öğrencisi Kimberley Chapelle'in, diğer dinozor kemikleriyle karşılaştırarak dinozorun yeni bir türe ait olduğunu keşfettiği belirtildi.

"Ngwevu intloko" (Gri Kafatası) adı verilen dinozorun, yaşadığı dönemde burnundan kuyruğunun ucuna kadarki mesafenin 4 metre civarında ve yaklaşık 300 kilogram ağırlığında olduğu hesap edildi.

Daha çok ot yiyen Ngwevu'nun fırsat bulduğunda küçük hayvanlarla da beslendiği düşünülüyor.

Yeni dinozor türünün fosillerinin, 1978'de Güney Afrika'nın Fouriesburg bölgesinde bir çiftlikte bulunduğu belirtildi.

Keşfin ayrıntıları "PeerJ" dergisinde yayımlandı.

Niğde’de şaşırtan hortum! Görenler gözlerine inanamadı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Üç kamu bankasından ortak 'kredi desteği' açıklaması

Üç kamu bankasından ortak 'kredi desteği' açıklaması

Korkunç cinayet: Şizofren abisi tarafından öldürüldü

Korkunç cinayet: Şizofren abisi tarafından öldürüldü

Rusya geliştirdi: Havada silah kullanabilecekler

Rusya geliştirdi: Havada silah kullanabilecekler

Fenerbahçe'den Ömer Toprak sürprizi

Fenerbahçe'den Ömer Toprak sürprizi

'Türkiye ile ilişkiler en üst düzeyde'

'Türkiye ile ilişkiler en üst düzeyde'

Rusya uyardı: Potansiyelimizi genişletmek zorunda kalacağız

Rusya uyardı: Potansiyelimizi genişletmek zorunda kalacağız

Yıldırım: Bu millet için daha fazlasını yapacağız

Yıldırım: Bu millet için daha fazlasını yapacağız

Gerilimin ortasında füze ateşlediler

Gerilimin ortasında füze ateşlediler
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu´nda makam aracını kullandı

Başkan Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu´nda makam aracını kullandı

Annelere erken emeklilik müjdesi

Annelere erken emeklilik müjdesi

2 bin 300 yıllık kalede kazılar yeniden başladı

2 bin 300 yıllık kalede kazılar yeniden başladı

Büyük darbe vuruldu! 15 milyon kök ele geçirildi

Büyük darbe vuruldu! 15 milyon kök ele geçirildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA