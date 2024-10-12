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Dünya

Yeni Devlet Başkanından Filistin meselesinde iki devletli çözüm çıkışı

Meksika'nın yeni Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesinin, süregelen İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü desteklediğini bildirdi.

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 10:44 - Güncelleme:
Yeni Devlet Başkanından Filistin meselesinde iki devletli çözüm çıkışı
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Meksika basınında çıkan haberlere göre, günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Orta Doğu'da yaşanan şiddet olaylarını kınadı ve "savaşın barışa vesile olmayacağını" savundu.

Ekim ayının başında yemin ederek göreve başladıktan sonra ilk kez İsrail-Filistin meselesine ilişkin konuşan Sheinbaum, iki devletli çözümü desteklediklerini vurguladı. Sheinbaum, "İsrail devletinin tanındığı gibi Filistin'in de bütünüyle tanınması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Haziranda yapılan seçimde oyların yaklaşık yüzde 60'ını alan Sheinbaum, Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı olmuştu.

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