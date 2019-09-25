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Yeni doğal gaz rezervi keşfedildi: İhraç edilecek

Senegal'in Atlas Okyanusu kıyılarında büyük oranda yüksek kaliteye sahip yeni doğal gaz rezervi keşfedildi.

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Sahanın işletmecisi Kosmos Energy'den yapılan açıklamada, Yakaar 2 yatağında 30 metre derinlikte dünya standartlarına uygun yüksek kalitede doğal gaz rezervi bulunduğu belirtildi.

Yeni keşfedilen bu büyük miktardaki rezervin aynı firmanın işlettiği Moritanya-Senegal sınırındaki Yakaar 1 yatağının 9 kilometre güneyinde olduğu ifade edildi.

Yeni rezervin, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projesi çerçevesinde iç ve dış pazarlara ihraç edilmesi hedefleniyor.

Kosmos Energy, temmuz ortalarında Senegal-Moritanya sınırındaki en büyük doğal gaz rezervlerinden "The Greater Tortue" gaz sahasında yüksek kaliteye sahip yeni rezerv keşfettiğini duyurmuştu.

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