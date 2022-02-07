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Dünya

Yeni görüntüler sızdırıldı! Henüz doğrulanmadı

Güney Çin Denizi'nde düşen ABD'ye ait F-35 savaş uçağına ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler sızdırıldı.

IHA7 Şubat 2022 Pazartesi 07:36 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 07:36
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Geçtiğimiz sene 24 Aralık'ta Güney Çin Denizi'nde bulunan USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düşen ABD'ye ait F-35C savaş uçağına ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler sızdırıldı.

Geçtiğimiz sene 24 Aralık'ta Güney Çin Denizi'nde ABD donanmasına bağlı USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada bir F-35C savaş uçağı düşmüştü. Söz konusu savaş uçağının düşme anına ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler sızdırıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, savaş uçağının uçak gemisindeki piste yanlış açı ile yaklaştığı ve alevler içinde piste sürüklenmesinin ardından denize düştüğü görüldü.

ABD Donanması tarafından söz konusu videonun gerçekliği henüz doğrulanmadı. Öte yandan kazada pilot kendisini uçaktan fırlatmayı başarmış, gemideki 7 personel ise yaralanmıştı.

  • Güney Çin Denizi
  • F-35C savaş uçağı

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