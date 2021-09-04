Yeni hükümetin arifesinde sürpriz ziyaret! İstihbarat başkanı böyle görüntülendi

AA 4 Eylül 2021 Cumartesi 15:20 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 15:38

Pakistan basınında yer alan haberlerde, ISI Başkanı Korgeneral Hamid'in Taliban liderleriyle son gelişmeleri ele alacağı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğini görüşeceği belirtildi.

Hamid'in ziyareti, Taliban'ın Kabil'de bir yönetim yapısı oluşturma çabalarının ortasında gerçekleşti.

İsminin açıklanmasının istemeyen bir istihbarat görevlisi, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Hamid'in başkanlığında Kabil'e giden heyetin iki ülke arasında uzun süredir devam eden sınır yönetimi konusunu ve terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) meselesini gündeme getireceğini aktardı.

İslamabad yönetimi, TTP'nin uzun süredir Afganistan'da konuşlandığını ve sınır ötesi saldırılar düzenlediğini belirtiyor. Pakistan, Taliban'ın Afganistan'ın büyük kısmında kontrolü sağlamasının ardından bu saldırıların son bulmasını umuyor.

Pakistan ayrıca, TTP'nin Hint ve eski Afganistan istihbaratıyla bağlantılı olduğunu iddia ediyor. Eski Afganistan yönetimi ve Hindistan bu iddiaları reddetmişti.

2007'de kurulan TTP, o tarihten bu yana Pakistan'da sivil ve askerleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

Pakistan'ın TTP'ye yönelik askeri operasyonlarında 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist ölü ele geçirildi, 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.