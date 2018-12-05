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Yeni Kaledonya'da 7.0 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi

Pasifik Okyanusu'nda Fransa'ya bağlı özerk bölge Yeni Kaledonya'da 7.0 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

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Pasifik Okyanusu'nda Fransa'ya bağlı özerk bölge Yeni Kaledonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremden saatler sonra 7.0 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.
 
Depremin en çok hissedildiği yerler Yeni Kaledonya ve Vanuatu olarak kaydedildi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sonrası Yeni Kaledonya ve Vanuatu’da 3 metre yüksekliğinde tsunami yaşanabileceği yönünde uyarılarda bulunurken, halka güvenli bölgelere gitmeleri yönünde de çağrı yaptı.
 

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