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Dünya

Yeni Kaledonya'da şiddet olayları: Yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarında yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 18:15 - Güncelleme:
Yeni Kaledonya'da şiddet olayları: Yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı
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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X hesabından yaptığı açıklamada, Yeni Kaledonya'da vurularak ağır yaralanan jandarma erinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Darmanin, ölen jandarma erinin ailesi, yakınları ve görev arkadaşlarına başsağlığı dileyerek "Hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey şiddeti haklı çıkaramaz. Kamu düzeni sağlanacak." ifadelerini kullandı.

France 24'ün haberine göre, Yeni Kaledonya Ticaret ve Sanayi Odası, 2 gündür bölgede devam eden şiddet olayları kapsamında ticari işletme ve fabrikaların hasar maliyetinin 150 milyon avroyu aştığını belirtti.

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları seçimlerdeki etkilerini azaltacağı için Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

Ada'da son 2 gündür artan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verildi, ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

Olaylarda, 130 kişi gözaltına alınmış ve 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ada'da "olağanüstü hal" ilan edilmesini istemişti.

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