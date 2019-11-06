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Yeni Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı için çalışmalar sürüyor

Irak Petrol Bakan Yardımcısı Feyyaz Numan, Irak petrolünü Türkiye'ye taşıyacak yeni boru hattının inşası için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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Numan, Irak'ın resmi gazetesi Sabah'a verdiği demeçte, Musul'un 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan geri alınmasından sonra inşası gündeme gelen yeni "Kerkük-Ceyhan" boru hattı için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Türkiye ile varılan müzakereler sonucu inşa edilecek boru hattının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) geçen mevcut boru hattı ile kesişmeyeceğini dile getiren Numan, yeni hattın taşıma kapasitesinin de günlük 1 milyon varil civarında olacağını ifade etti.

- DEAŞ'TAN SONRA BAŞLAYAN MÜZAKERELER
 

Türkiye ile Irak arasında 1973'te imzalanan anlaşma sonucu inşa edilmeye başlanan "Kerkük-Ceyhan" boru hattı 1987'de hizmete girdi.

ABD'nin Irak'ı işgal etmesinden sonra silahlı grupların hedefi haline gelen boru hattı, terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmesi nedeniyle hizmet dışı kaldı. Örgüt, boru hattının Irak topraklarından geçen güzergahının büyük kısmını elinde tutunca, Türkiye'ye doğrudan ihracat durduruldu.

DEAŞ'ın Irak'tan temizlenmesinden sonra Kerkük ve ülkenin diğer bölgelerindeki kuyulardan çıkarılan ham petrolün Türkiye üzerinden dünya piyasasına sevk edilmesi için yeni bir boru hattının inşası gündeme geldi.

Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban, 28 Ağustos'ta başkent Bağdat'ta bir araya geldiği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Irak hükümetinin ham petrolünü Kerkük'ten Türkiye sınırına taşıyacak eski güzergah üzerinde yeni bir petrol hattının inşa edilmesi niyetini yinelemişti.

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım videosu

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