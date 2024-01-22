Yeni seçilen Joseph Boakai yemin etti

Başkent Monrovia'da düzenlenen yemin törenine birçok Afrikalı lider, üst düzey yetkili, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Boakai, törende yaptığı konuşmada, seçimlerin geride kaldığını, artık ülkenin gelişmesi için çalışma zamanı olduğunu belirtti.

Halkın umutlarını yeniden canlandırmak için geldiğini söyleyen Boakai, Liberyalıların oylarını korumak için gösterdikleri azmin, her zamanki gibi kendilerine güvendikleri mesajını verdiğini ifade etti.

Boakai, kamu hizmetinde saygınlığın ve hukukun üstünlüğüne saygının yeniden tesis edilmesi gerektiğini kaydetti.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip ülkede cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu, 20 adayın katılımıyla 10 Ekim 2023'te yapılmıştı.

Liberya'da 14 Kasım'da yapılan seçimin ikinci turunda ana muhalefet adayı 79 yaşındaki Boakai, oyların yüzde 50,64'ünü, Cumhurbaşkanı ve eski futbolcu George Manneh Weah ise yüzde 49,36'sını almıştı.

Ülkede 2006-2018 yıllarında cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini yapan Boakai, cumhurbaşkanlığı görevini, 6 yıldır bu koltukta oturan Weah'dan devraldı.