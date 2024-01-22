İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2024 Pazartesi / 12 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2548
  • EURO
    32,98
  • ALTIN
    1968.56
  • BIST100
    8016.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Yeni seçilen Joseph Boakai yemin etti

Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da 14 Kasım 2023'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda kazanan Joseph Nyumah Boakai, yemin ederek resmen görevine başladı.

AA22 Ocak 2024 Pazartesi 17:46 - Güncelleme:
Yeni seçilen Joseph Boakai yemin etti
ABONE OL

Başkent Monrovia'da düzenlenen yemin törenine birçok Afrikalı lider, üst düzey yetkili, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Boakai, törende yaptığı konuşmada, seçimlerin geride kaldığını, artık ülkenin gelişmesi için çalışma zamanı olduğunu belirtti.

Halkın umutlarını yeniden canlandırmak için geldiğini söyleyen Boakai, Liberyalıların oylarını korumak için gösterdikleri azmin, her zamanki gibi kendilerine güvendikleri mesajını verdiğini ifade etti.

Boakai, kamu hizmetinde saygınlığın ve hukukun üstünlüğüne saygının yeniden tesis edilmesi gerektiğini kaydetti.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip ülkede cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu, 20 adayın katılımıyla 10 Ekim 2023'te yapılmıştı.

Liberya'da 14 Kasım'da yapılan seçimin ikinci turunda ana muhalefet adayı 79 yaşındaki Boakai, oyların yüzde 50,64'ünü, Cumhurbaşkanı ve eski futbolcu George Manneh Weah ise yüzde 49,36'sını almıştı.

Ülkede 2006-2018 yıllarında cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini yapan Boakai, cumhurbaşkanlığı görevini, 6 yıldır bu koltukta oturan Weah'dan devraldı.

  • LiberyaCumhurbaşkanı
  • JosephBoakai
  • 2023Seçimi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.