Suriye'nin Haseke vilayetine bağlı Kamışlı İlçesi'nin Irak sınırına bağlanan karayolu üzerindeki El Hol kampına, terör örgütü DEAŞ'ın önceki gün düzenlediği saldırıda PKK'lı 2 terörist öldü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Türkçe sayfasından mesaj yayımlayarak, terör örgütüne taziyelerini iletti.

Mesajda, "SDG ortaklarımız, Suriye'de Al Hol'den kaçmaya çalışan DEAŞ kolaylaştırıcıları tarafından 2 kayıp verdi. Başsağlığı dileklerimizi iletiyor ve bu kritik görevde ortaklarımızı destekleme kararlılığımızı sürdürüyoruz" denildi.

CENTCOM'a bağlı birlikler önceki gün, Suriye Derik kasabasında PKK'lı teröristlerle ortak bir tatbikat gerçekleştirmiş, tatbikatta zırhlı araçlara terör örgütü PKK/YPG'nin paçavraları asılmıştı.