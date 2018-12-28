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Yeni Suudi Dışişleri Bakanı el-Assaf: Kaşıkçı cinayetinin ardından ülke değişim aşamasından geçiyor

Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından ülkesinin değişim aşamasından geçtiğini söyledi.

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Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından ülkesinin değişimden geçtiğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Assaf, göreve atanmasının ardından ilk kez konuştu.

Al Hurra televizyonuna konuşan Assaf, Kaşıkçı cinayetinin ülkesinde derin bir üzüntü yarattığını söyledi.

Assaf, uluslararası tepkilere neden olan cinayetin ardından ülkesinde kriz değil değişim yaşandığını ifade etti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından dün geniş çaplı kabine değişikliği yapılmış, Dışişleri Bakanlığı görevinden Adil el-Cubeyr alınarak, yerine İbrahim el-Assaf getirilmişti. 

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