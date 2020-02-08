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Dünya

Yeni tip koronavirüs dünyada 34 bin 827 kişide görüldü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) bulaştığı insan sayısı 34 bin 827'ye ulaştı.

AA08.02.2020  12:35 - Güncelleme: 08.02.2020  12:35

Virüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin sağlık otoritelerinden derlenen bilgilere göre, koronavirüs Çin dışında 24 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı.

Salgın nedeniyle 724 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının 722'si Çin ana karasında, 1'i Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ve 1'i de Filipinler'de yaşandı.

Çin ana karasında 34 bin 546, Hong Kong'da 25 ve Makao Özel İdare Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da ise 16 vaka görüldü.

Çin dışında koronavirüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları ise şöyle:

Japonya: 89

Singapur: 33

Tayland: 32

Güney Kore: 24

Malezya: 15

Avustralya: 14

Vietnam: 13

Almanya: 13

ABD: 12

Kanada: 6

Fransa: 6

Birleşik Arap Emirlikleri: 5

İngiltere: 3

İtalya: 3

Hindistan: 3

Filipinler: 3

Rusya: 2

Nepal: 1

Sri Lanka: 1

Kamboçya: 1

Belçika: 1

İspanya: 1

İsveç: 1

Finlandiya: 1

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