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Dünya

Yeni tip koronavirüs vakaları Mısır, Filistin ve Sudan'da arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Mısır'da 850, Filistin'de 160, Sudan'da 8'e yükseldi.

AA02 Nisan 2020 Perşembe 21:32 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 21:32
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Mısır Başbakanı Mustada Medbuli düzenlediği basın toplantısında, 71 kişide daha Kovid-19 teşhis edildiğini ve toplam vaka sayısının 850'ye yükseldiğini söyledi.

Mısır'da virüs sebebiyle şu ana kadar 52 kişi hayatını kaybetti.

FİLİSTİN

Filistin hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, 5 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığı ve toplam vaka sayısının 160'a yükseldiği belirtildi.

SUDAN

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da hastalık semptomları gösteren bir kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu aktarıldı.

Son vakayla ülkedeki toplam enfekte kişi sayısının 8'e yükseldiği kaydedildi.

ÜRDÜN TARIM BAKANI KOVİD-19'LA İLGİLİ "İDARİ HATALAR" SEBEBİYLE İSTİFA ETTİ

Öte yandan Ürdün'de Tarım Bakanı İbrahim eş-Şehahide ülkedeki Kovid-19 krizi ile ilgili bazı "idari hatalardan" dolayı istifa etti.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre, "bazı il tarım müdürlüklerindeki idari hatalar sebebiyle Şehahide ahlaki ve siyasi sorumluk çerçevesinde" istifasını Başbakan Ömer er-Rezzaz'a sundu.

Başbakan tarafından Ürdün Kralı 2. Abdullah'a gönderilen istifa kabul edildi. Kral 2. Abdullah yayımladığı Kraliyet kararnamesiyle Şehahide'nin yerine Salih el-Harabişe'yi atadı.

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