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Dünya

Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelinde yaşanan can kaybı 125 bini geçerken, virüs bulaşanların sayısı da 2 milyona yaklaştı.

14 Nisan 2020 Salı 21:47 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 21:47
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