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Dünya

Yeni uydu görüntüleri ortaya çıktı: Tam 64 km uzunluğunda

ABD merkezli uydu şirketi Maxar Technologies, Kiev'e yaklaşan Rus konvoyunun uzunluğunun 40 milden (64 km) fazla olduğunu açıkladı.

AA1 Mart 2022 Salı 07:25 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 07:25
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ABD merkezli Maxar Technologies şirketi, ellerindeki yeni uydu görüntülerine göre Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın askeri konvoyunun uzunluğunun, 40 milden (64 km) fazla olduğunu açıkladı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı askeri sevkiyatın uydu görüntüleri, medyaya sızmaya devam ediyor.

Daha önce Rus konvoyunun uzunluğunun 17 mil (27 km) olduğunu açıklayan Maxar Technologies şirketi, Kiev yakınlarına ulaşan Rus askeri konvoyunun aslında daha uzun olduğunu bildirdi. Şirket zırhlı araçlar, tanklar, çekili toplar ve diğer askeri araçlardan oluşan konvoyun uzunluğunun 40 milden (64 km) uzun olduğunu açıkladı.

Gün içerisinde elde ettiği yeni görüntüleri servis eden şirket, konvoyun Kiev'e 27 mil (43 km) mesafedeki Antonov Hava Üssü'nden Ukrayna'nın Prisbyrsk kentinin kuzeyine kadar uzandığını kaydetti.

Şirket, Ivankiv'in kuzey ve kuzeybatısında, konvoyun seyahat ettiği yolların yakınında çok sayıda ev ve yapıdan dumanlar yükseldiğinin görüldüğünü ancak buna neden olan şeyin belli olmadığını ifade etti.

Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, altıncı gününde devam ediyor. Henüz bir kent merkezini ele geçirmeyen ve Kiev'i işgal etme yolunda olan Rus birliklerinin, Ukrayna ordusunun gösterdiği büyük dirençle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

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