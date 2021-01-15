Yeni Zelanda, Cook Adaları'yla salgın nedeniyle kapatılan sınırlarını açacak

AA 15 Ocak 2021 Cuma 09:23 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 09:25

Cook Adaları Başbakanı Mark Brown ile yaptığı görüşmenin ardından, başbakanlığın resmi internet sayfasından yazılı açıklamada bulunan Başbakan Ardern, iki ülke arasındaki sınırların 21 Ocak 2021’de tek, daha sonra da çift yönlü açılacağını söyledi.

Söz konusu tarihten itibaren Cook Adaları’ndan geleceklerin karantinaya alınmamadan Yeni Zelanda’ya kabul edileceklerini belirten Başbakan Ardern, "Her iki ülke de sınırlarını korumak ve Kovid-19'un yayılmasını önlemek için çok dikkatli bir yaklaşım benimsemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemelerin, Cook Adaları'na seyahat etmek isteyen Yeni Zelandalılar için geçerli olmadığını hatırlatan ve sınırların şimdilik tek taraflı açılacağına dikkati çeken Ardern, iki ülke arasında karantinasız iki yönlü seyahatin 2021'in "ilk çeyreği içinde" mümkün olabileceğini söyledi.

Cook Adaları'nda yaşayanların, Yeni Zelanda’yı ziyaret edebilmeleri için son 14 gün içinde Cook Adaları veya Yeni Zelanda dışında denizaşırı ülkelerde bulunmamış olmaları gerekiyor. Ayrıca Yeni Zelanda’yı ziyaret ettikten sonra Cook Adaları’na geri döneceklerinde uçağa binmeden 96 saat önce yaptırdıkları Kovid-19 testinin negatif sonucunu yetkililere sunmaları şartı getirildi.

Mevcut kurallara göre, hem Yeni Zelanda'ya hem de Cook Adaları'na, daimi oturum izni bulunanların ve vatandaşların dışındakilere seyahat izni verilmiyor.

Salgına karşı aldığı sıkı tedbirlerle başarılı bir mücadele ortaya koyarak 27 Nisan 2020’de Kovid-19’u yendiğini ilan eden Yeni Zelanda’da, virüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Halen yurt dışından dönen 76 aktif vakanın bulunduğu ülkede, toplam 2 bin 246 kişide Kovid-19 tespit edilmişti.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan Cook Adaları'nda Kovid-19 vakası kaydedilmedi.

