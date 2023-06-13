İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2023 Salı / 25 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6756
  • EURO
    25,6329
  • ALTIN
    1494.1
  • BIST100
    5526.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yeni Zelanda kamu radyosu, ''Rusya yanlısı'' haberler için özür diledi
Dünya

Yeni Zelanda kamu radyosu, ''Rusya yanlısı'' haberler için özür diledi

Yeni Zelanda'nın kamu radyosu (RNZ), Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin haberlerinde, 'Rus yanlısı propaganda' yaptığı iddiaları üzerine özür diledi.

AA13 Haziran 2023 Salı 09:27 - Güncelleme:
Yeni Zelanda kamu radyosu, ''Rusya yanlısı'' haberler için özür diledi
ABONE OL

RNZ Üst Yöneticisi (CEO) Paul Thompson, katıldığı televizyon programında, söz konusu haberlerde "Kremlin yanlısı zırvalara" yer verilmesinin affedilemez ve büyük hayal kırıklığı olduğunu söyleyerek, Ukrayna halkı ve okuyucularına üzüntülerini bildirdi.

Bir yılı aşkın bir süre önce Reuters'a dayandırılarak yazılan haberlerin, radyoda çalışan bir personel tarafından "Rusya propagandası" içerecek şekilde değiştirildiği tespit edildi.

Ülkenin en çok okunan internet sitesinde, uluslararası toplumun tanımadığı Kırım'daki referandumun legal olduğu izlenimi veren "Rusya, referandumdan sonra Kırım'ı ilhak etti" ve "Neo-Naziler, Rusya'nın sınırlarına yönelik tehdit oluşturdu" gibi "Kremlin yanlısı" görülen ifadelere yer verilmesi tepki topladı.

Thompson, hataların bulunduğu 16 haberin düzeltmeler yapılarak editörün notuyla birlikte internet sitesinde tekrar yayımlandığını ifade etti.

"Olayın şok edici" olduğunu vurgulayan Thompson, haberlerin nasıl değiştirildiğini anlamak için kurumda soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Thompson, 9 Haziran'dan bu yana 250 haberin adli olarak incelendiğini ve binlercesinin de inceleneceğini kaydetti.

Söz konusu çalışan, soruşturma sonuçlanıncaya kadar izne ayrıldı.

Eski Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kamu yayıncısından daha fazla sorumluluk beklediğini belirtti.

Clark, söz konusu radyo çalışanının haber içeriklerini amiri fark etmeden değiştirebilmesini "editoryal denetim yetersizliği" sözleriyle eleştirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.