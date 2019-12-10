13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8132
  • 6,4347
  • 273.295
  • 108786
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yeni Zelanda’da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası’nda yer alan Gisborne kentinin güneyinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yeni Zelanda Jeoloji Kurumu GeoNet’ten yapılan açıklamaya göre merkez üssü Gisborne kentinin 20 km güneyinde 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerel saatle 12:58 (TSİ 02.58) sularında denizin 29 km derinliğinde meydan olan depremin ardından açıklama yapan Yeni Zelanda Sivil Savunma Birimi, tsunami riskinin bulunmadığını duyurdu.

Yangın ve Acil Servis kurumu da Gisborne bölgesinde hissedilen depremde herhangi bir hasar bildirimi yapılmadığını açıkladı.

- Depremin Beyaz Ada'daki yanardağ patlaması ile bağlantısı yok

Öte yandan GeoNet, depremin dün meydan gelen ve 5 kişinin ölümüne, 8 kişinin kaybolmasına ve 31 kişinin de yaralanmasına neden olan neden Beyaz Ada'daki yanardağ patlamasıyla bağlantısı bulunmadığını açıkladı. 

Celal Şengör: En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Polis gözlerine inanamadı! On binlerce litre ele geçirdi

Polis gözlerine inanamadı! On binlerce litre ele geçirdi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Sınır dışı edildi

Uludağ'da kaybolan dağcılarla ilgili önemli gelişme

Uludağ'da kaybolan dağcılarla ilgili önemli gelişme

Ceren Özdemir'in katil zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ceren Özdemir'in katil zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kriz mazide mi kalacak? Körfez'den açıklama

Kriz mazide mi kalacak? Körfez'den açıklama

Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul cevabı

Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul cevabı

İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında 'gaz sahası krizi'

İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında 'gaz sahası krizi'

İzmir'deki tepki çeken heykel kaldırıldı

İzmir'deki tepki çeken heykel kaldırıldı
 

POPÜLER HABERLER

Akılalmaz olay! Duvardan adam çıkınca şok oldular

Akılalmaz olay! Duvardan adam çıkınca şok oldular

2019'un en çok petrol rezervine sahip olan ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

2019'un en çok petrol rezervine sahip olan ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Çöpte bulduğu çantadan çıkanlar tüylerinizi ürpertecek

Çöpte bulduğu çantadan çıkanlar tüylerinizi ürpertecek

İş arayana devletten bin yüz elli TL destek! İstihdam yardımına nasıl başvurulur?

İş arayana devletten bin yüz elli TL destek! İstihdam yardımına nasıl başvurulur?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA