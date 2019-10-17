22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8853
  • 6,526
  • 281.337
  • 94137.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yeni Zelanda’da cami saldırılarını yapan teröristi yakalayan polislere cesaret ödülü

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine mart ayında düzenlediği terör saldırılarında 51 kişiyi öldüren, 49 kişi yaralayan teröristi yakalayan iki polis cesaret ödülüne layık görüldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yeni Zelanda Polis Birliğinden yapılan açıklamaya göre, 15 mart 2019’da Christchurch’teki Nur ve Linwood camilerine terör saldırısında bulunan terörist Brenton Tarrant’ı (29) yakalayan iki polis memuruna 2019 Yeni Zelanda Polis Birliği Cesaret Ödülü verildi.

Arkadaşları tarafından aday gösterilen iki polis memurunun isimlerini, mahkemenin aldığı gizlilik kararından dolayı A ve B olarak tanımlayan Yeni Zelanda Polis Birliği, ödüllerin başkent Wellington’daki özel bir törende Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern tarafından verildiğini açıkladı.

Açıklamada, iki polisin, ödüle layık görülmelerinden dolayı gurur duyduklarını ifade ettikleri belirtildi.

- Teröristi yakalayan polisler: "İşimizi yaptık"

Açıklamaya göre, teröristi yakalayan polisler, uzun yıllar yakın arkadaş olmalarından dolayı birbirlerinin yeteneklerini bilerek teröriste müdahale ettiklerini kaydetti.

Christchurch kentini iyi bilen ve saldırganın potansiyel kaçış yollarını hesaba katan tecrübeli ikili, "Bizim için, muhtemel daha fazla zayiatın önlenmesinde rol oynadığımızı bilmek gerçekten önemli. İşimizi yaptık." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da terör saldırısı gerçekleştiren Avustralyalı terörist Tarrant, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kişiyi öldürmüş, 49 kişiyi yaralamıştı.

Saldırıda Türk vatandaşları Mustafa Boztaş, Zekeriya Tuyan ve Temel Ataçocuğu da yaralanmış, ağır yaralanan Zekeriya Tuyan yaklaşık 50 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Tel Abyad ve çevresinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'li komutan yalan paylaşımı beğendi!

ABD'li komutan yalan paylaşımı beğendi!

‘Türkiye Suriye’de Arap Birliği’nin yapmadığını yapıyor’

‘Türkiye Suriye’de Arap Birliği’nin yapmadığını yapıyor’

BTP Genel Başkanı Baş'ın yargılandığı davada karar açıklandı

BTP Genel Başkanı Baş'ın yargılandığı davada karar açıklandı

Teröristlere ait İHA düşürüldü, anti tank füzeleri ele geçirildi

Teröristlere ait İHA düşürüldü, anti tank füzeleri ele geçirildi

'Kalbimiz Mehmetçik’le'

'Kalbimiz Mehmetçik’le'

BİP yeni özellikleriyle hayat kurtaracak

BİP yeni özellikleriyle hayat kurtaracak

'Lütfen durmayın yürüyün'

'Lütfen durmayın yürüyün'

Konut satışında tarihi rekor

Konut satışında tarihi rekor
 

POPÜLER HABERLER

Yerli imkanlarla üretildi, teröristlerin kabusu oldu

Yerli imkanlarla üretildi, teröristlerin kabusu oldu

Yerli imkanlarla üretildi, teröristlerin kabusu oldu

Yerli imkanlarla üretildi, teröristlerin kabusu oldu

Türklerin şimdiye kadar yaptığı en ilginç evlenme teklifleri

Türklerin şimdiye kadar yaptığı en ilginç evlenme teklifleri

Bakması bile keyiflendiren masal gibi evler

Bakması bile keyiflendiren masal gibi evler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA