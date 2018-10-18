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Yeni Zelanda'da helikopter düştü, 3 kişi hayatını kaybetti

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Wanaka Havalimanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra düşen helikopterdeki pilot ile Koruma Dairesinden (DOC) iki personel hayatını kaybetti.

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Dunedin kentinde yayın yapan Otago Daily Times'ın (OTP) haberine göre, DOC personelini taşıyan Hughes 500 tipi helikopter, Wanaka Havalimanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yakınlardaki boş alana düştü.

Olay yerine üç ambulans ve bir kurtarma helikopterinin sevk edildiği belirtilen haberde, pilot Nick Wallis ile isimleri açıklanmayan DOC görevlisi iki kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Helikopter kazasında hayatını kaybedenlerden ikisinin DOC personeli olduğunu doğrulayan ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise "DOC personeli, her gün bizim adımıza ve çevremiz için bazen çok tehlikeli durumlarda her gün çalışıyor. Bu kesinlikle bir trajedi." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı, Ulaşım Kaza Soruşturma Komisyonu (TAIC) ekipleri yürütecek.

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