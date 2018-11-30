Yeni Zelanda’da 51 kılavuz balina daha karaya vurdu

Yeni Zelanda açıklarındaki Chattam Adaları'nda 51 kılavuz balina daha kıyıya vurarak öldü. Perşembe günü ise Hanson Körfezi'nde 80-90 balinanın kıyıya vurduğu belirtildi. Balinalardan 50'si ölü bulunurken 40’ının yüzmeyi başardığı açıklandı. Kurtulma şansı olmayan bir balinanın ise uyutulduğu aktarıldı. Geçtiğimiz pazartesi Yeni Zelanda’nın Steward Adası’nın Mason Körfezi boyunca kıyıya vuran 145 kılavuz balina sahilde ölü bulunmuştu. Steward Adası’nda 145 balinanın bulunduğu hafta ülkenin Güney Adası’nda da 4’ü ölü 12 cüce balina ve 15 metre uzunluğunda bir kılavuz balina karaya vurmuştu. Balinaların neden karaya vurduğu ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan Chattam Adaları, Yeni Zelanda'nın doğu kıyılarına 800 kilometre uzaklıkta yer alırken yaklaşık 600 kişiye ev sahipliği yapıyor.